Arnesi da scasso dentro l’auto In tre in manette

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel corso di un’operazione della Polizia cantonale sono stati arrestati venerdì tre italiani (residenti in Italia) rispettivamente di 65, 38 e 35 anni. È avvenuto nel Luganese, in seguito alla segnalazione di un’auto sospetta che ha attivato posti di controllo in tutto il Canton Ticino. La vettura è stata vista transitare poco dopo le 20 ad alta velocità sull’A2 all’altezza della galleria del Monte Ceneri in direzione sud. È nato un inseguimento durante il quale il conducente ha forzato un posto di blocco all’uscita autostradale di Lugano sud per proseguire in direzione di Paradiso, dove è incappato in un secondo controllo della Polizia, all’altezza del cavalcavia ferroviario. Nel tentativo di fuggire nuovamenteha urtato contro un muro a lato strada: i tre si sono quindi dati alla fuga a piedi. Gli agenti della Cantonale dopo un inseguimento hanno fermato ...