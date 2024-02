Aria di Champions al Gewiss Stadium | Atalanta | battere la Lazio per difendere il quarto posto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. L’operazione ‘difesa’ deldell’inizia da uno scontro diretto delicatissimo. Alarriva la, nel match della 23ª giornata di Serie A 2023/24 che inizierà alle 18 di domenica (4 febbraio). Terzo appuntamento casalingo consecutivo in campionato dopo le vittorie contro Frosinone e Udinese, ma test che, naturalmente, ha un altro peso. La giornata scorsa i risultati hanno detto bene alla Dea, premiata per un mese di gennaio di altissima qualità che si è chiuso con quattro vittorie e un pareggio, all’Olimpico contro la Roma. Ora però c’è una posizione in classifica da doversi tenere stretta e il primo passo ideale per farlo sarebbe proprio quello diuna diretta rivale, sotto di appena due punti (36 a 34) a parità di ...