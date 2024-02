Arezzo-Entella 0-0 | pari davanti alla curva chiusa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Non poteva che finire senza gol nel clima surreale del Comunale, con lasudper la decisione del giudice sportivo e gli abbonati del settore più caldo costretti a rimanere fuori e a sistemarsi a Castelsecco.fine di buono gli amaranto si prendono un punto che muove la classifica dopo due sconfitte e una prestazione solida che riscatta quella opaca di Olbia e permette di non subire reti. In avvio è l’che prova a fare la partita nei primi minuti, con buon piglio. Al 13’ Montini prende l’iniziativa e va al tiro ma De Lucia blocca in tuffo. In sottofondo si sentono comunque i cori della «Minghelli» in esilio, che tifa come se fosse al suo posto. Al quarto d’ora è Gucci a provarci ma il suo colpo di testa termina sul fondo su cross liftato di Pattarello. ...