Apre lo skate park | Una festa per tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si chiama Sixth Plaza ed è destinato a diventare uno dei centri di aggregazione dei giovani di Sesto e della vicina Cologno. Ieri pomeriggio l’Amministrazione ha tagliato il nastro del primo, che è stato realizzato nel parco di Cascina Gatti, in via Molino Tuono. "Si tratta di una struttura fortemente voluta da noi, per dare risposte ai giovani appassionati di roller e- ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano -. Sarà uno spazio sicuro e innovativo di pista con rampe, scivoli, gradini per accontentare esperti ma anche bambini e principianti. Un luogo che promuove aggregazione e riqualifica un’intera area. Un’altra conferma della nostra attenzione allo sport". Un progetto che parte da lontano. Oltre dieci anni fa, infatti, un gruppo di ragazzi aveva iniziato a disegnare questo nuovo impianto all’aperto, insieme ai ...