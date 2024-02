Appello di Chirico sul caso Salis | l' Italia non resti a guardare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Fascista o antifascista, Ilariaè una cittadinana. Se uno stato estero viola i diritti di una cittadinana, l'non sta a. Chi scrive non conosce la 39enne lombarda detenuta (in carcerazione preventiva) a Budapest, probabilmente nessuna idea ci accomuna, sicuramente il suo curriculum vitae, tra denunce per resistenza a pubblico ufficiale e cortei assai poco “pacifici”, ci rende distanti anni luce. Eppure mai avrei voluto vedere le immagini di una donna tradotta al guinzaglio in un'aula di tribunale, con le manette a mani e piedi. Un detenuto non smette di essere una persona. Da oltre undici mesi questa donna vive reclusa in condizioni assai severe, con un'accusa di tentato omicidio che potrebbe costarle una condanna a 24 anni di carcere (i due neonazisti malmenati, va ...