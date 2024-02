Aperte le iscrizioni per il corso di ricerca vocale a ’Malagola’

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si intitola ’Sound design nelle performing arts’ ildi formazione permanente che prenderà avvio per la prima volta, accanto aldi alta formazione Estetiche e tecniche dellae sonora, presso Malagola Scuola di vocalità e Centro die sonora di Ravenna. Si svilupperà nel periodo compreso tra aprile e maggio e sarà ospitato tra Teatro Rasi e Palazzo Malagola. Sonofino al 22 febbraio le candidature per 13 studenti. La scuola di vocalità e Centro die sonora di Ravenna ospiterà per la prima volta, in qualità di docenti, ingegneri del suono ed esperti nell’ambito della sonorizzazione dal vivo, tra cui Nicola Prodi, Simone Corelli, Luigi Agostini, Hubert WestKemper, Massimo Carli, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 feb - Aperte le iscrizioni a due corsi di formazione per operatore socio-sanitario nella Regione Marche con sede a Jesi (An) e ad Acqualagna (PU). I corsi son ...Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali ‘Cadore’ e ‘Gulinelli’ di Copparo per l’anno educativo 2024/2025. Le domande possono essere presentate online entro il 28 febbraio 2024. Un ...Aperte le iscrizioni al Viaggio della Memoria organizzato dall’Anpi di Cavriago in Austria. Visite a ex lager nazista e musei. Costo: 400 euro per studenti e 580 per accompagnatori.