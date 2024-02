Anziano di 89 anni trovato morto in casa | «Il corpo in un lago di sangue» La badante interrogata in caserma

Travolto da un anziano , muore in moto a 16 anni. Scoppia la polemica : “Basta novantenni in auto” Tragedia nel trevigiano, dove un ragazzo di 16 anni ... (tpi)

Cilavegna , 1 febbraio 2024 – Ad essergli fatale è stato tutta probabilità un malore che lo ha colto mentre si trovava in aperta campagna non ... (ilgiorno)

È giallo nel pavese dove un uomo di 89 anni è stato trovato morto in casa in un lago di sangue: a rinvenire il cadavere, ai piedi del letto, sono ... ()

Nell’ottobre del 2018 una signora di 73 anni cadde in una buca “non visibile perché coperta da fogliame ed erba”. È successo a Brindisi, in Via Santa Maria del Casale. Per questo, dopo più di quattro ...Un anziano di 89 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Colli Verdi (Pavia). A scoprire il cadavere, in un lago di sangue ai piedi del letto, sono stati alcuni parenti dell'uomo. Sul posto ...I carabinieri sospettano si possa trattare di un omicidio: acceratamenti in corso. L’uomo viveva con la badante italiana ...