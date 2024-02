Antonio Tajani | «Su Ilaria salis Budapest è disposta ad ascoltarci Sosterremo famiglia e avvocati»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri: «Colpiti da come è stata condotta in tribunale. Finché non viene condannata per me è innocente. Non prendo posizioni politiche, rischierei di danneggiare il detenuto. Quando si negozia il silenzio è d’oro»