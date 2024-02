Anticipazioni Un posto al sole dal 5 al 9 febbraio | Rosa sotto pressione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 4 febbraio 2024)Picariello sarà sempre piùdurante la prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 4 al 9, infatti, la donna sarà ormai sul punto di perdere la sua casa, mentre Clara dovrà fronteggiare i tentativi di Alberto di convincerla a visionare un appartamento che ha trovato per lei e il piccolo Federico., però, solleciterà l'amica a non fidarsi di Palladini dopo tutto quello che le ha fatto in passato. Nel frattempo, Rossella sarà ancora scossa a causa dell'inaspettata dichiarazione d'amore di Nunzio e la giovane dottoressa dovrà anche fronteggiare l'atteggiamento ostile di Ada nei suoi confronti in ospedale. Riccardo, invece, arrivato a Milano per partecipare ad un convegno medico, ...