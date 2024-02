Anticipazioni Terra Amara 5 febbraio | una brutta sventura per Zuleyha

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Un momento terribile distrugge la felicità di Mehmet che è deciso a sposare: ledi: MEHMET E LA PROPOSTA DI MATRIMONIO- Ancora una puntata sconvolgente che avrebbe dovuto parlare di amore e matrimonio, ed invece tutto cambia.viene colpita da un proiettile. Dove eravamo rimasti In casa Yaman c’é l’ombra del fratello di Abdulkadir e proprio in assenza della proprietaria l’uomo si aggira in casa. Quando questo viene ...