Anticipazioni Gf | colpaccio di Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf,pronto a stupire i fan del programma che hanno atteso molto la notizia: l’annuncio Nuovo appuntamento con il programma di, Grande Fratello, che torna lunedì 5 Febbraio, in prima sera su Canale 5. Per i telespettatori tante novità, ma anche rassicurazioni, una tra tutte il ritorno di Giuseppe Garibaldi, che dopo il malore avuto nelle scorse giornate rientra in gioco. Il calabrese non ha riportato nulla di grave, sicuramente dovuto anche all’eccessivo calore che spesso i ...