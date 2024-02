Annalisa annuncia il tour estivo | le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo,ledelche daranno seguito a quelle nei palasport e al suo primo live all’Arena di Verona A pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Sinceramente,nuovedel suoiniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre. Sinceramente sarà contenuto nella nuova versione dell’album E poi siamo finiti nel vortice disponibile dal 9 febbraio e in già in preorder. Nella sera di venerdì dedicata alle coversi esibirà in Sweet Dreams (are made of this) degli Eurythmics e sarà accompagnata dalla Rappresentante di lista e dal Coro Artemia. Dopo i live di Tutti nel ...