Angelus | Papa Francesco | come riconoscere il vero volto di Dio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi celebriamo la Gionata per la vita.rivela ildi Dio e grida il valore immenso delle vite negate. Il Santo Padre ci rivela che l’essenza di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. ma ricorda anche lo slogan per questa 46a Giornata Nazionale per la vita, che è eloquente: “La forza ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco invita i fedeli a vivere la fede non solo in teoria. Poi, l’appello a fermare le ostilità là dove imperversano. In una piazza San ... (lalucedimaria)

Nella mancanza di libertà, c’è sempre di mezzo il demonio . In che modo bisogna rapportarsi con lui per non rimanerne intrappolati? A riguardo ... (lalucedimaria)

ROMA - "Invito a pregare per la pace, alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi. Essa non è una responsabilità di pochi ma dell'intera famiglia umana, co ...Roma, 4 feb. (LaPresse) - "Invito a pregare per la pace, alla quale il mondo tanto anela e che oggi più che mai è messa a rischio in molti luoghi. Essa non è ...Roma, 4 feb. (LaPresse) - "Oggi in Italia si celebra la giornata per la vita sul tema 'La forza della vita ci sorprende'. Mi unisco ai vescovi italiani ...