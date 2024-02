(Di domenica 4 febbraio 2024)Di, nota attrice italiana, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in diverse serie televisive. Nel 2024, l’attrice ha assunto il ruolo di Teresa nella terza stagione della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani 3”, affiancando Luca Argentero e Matilde Gioli: chi è il suodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Simone Montedoro , Roberta Mastromichele , Emanuela Fresi , Andrea Lolli in “L’Albero di Natale” . Teatro Golden di Roma dal 25 Gennaio al 4 ... (spettacolo.periodicodaily)

Andrea Lolli è il fidanzato di Elisa Di Eusanio: carriera e vita privata dell'attrice che interpreta Teresa in “Doc - Nelle tue mani 3”.Anche quest’anno, Radio LatteMiele sarà al Festival di Sanremo. In occasione della 74esima edizione della kermesse musicale più amata e seguita d’Italia, l’emittente radiofonica di musica italiana ha ...“Guai, se non fossi una persona romantica. Fiorello Nuovo re Mida”: Simone Montedoro racconta della sua commedia, “L’Albero di Natale”, e di “Don Matteo”.