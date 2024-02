Ancora proteste dei trattori | l' appello degli agricoltori | “Amadeus ci ospiti a Sanremo”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Altro giorno diin corteo in diverse città italiane, da Nord a Sud. “Chiediamo adse ci può ospitare a, così possiamo raccontare a tutti gli spettatori le nostre ragioni: pacifiche, ma chiare”. È l’lanciato oggi dal frontelaziali, che da giorni stanno manifestando a bordo dei lorovicino al casello dell’A1 di Orte, nel Viterbese. A Pavia, questa mattina 500 mezzi agricoli hanno invaso le vie del centro. “Andremo avanti fino a quando non saremo ascoltati”. Fronte caldo anche in Sicilia, dove oggi è stata lanciata la “protesta di San Valentino”. Cosa succede oggi Il fronte del Nord raggiunge Pavia ...