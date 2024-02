Ancona | arriva un’altra sconfitta pesante Biancorossi bene mezz’ora | poi si sgretolano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) JUVENTUS NG 32 JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona, Poli (49’ st Muharemovic), Stramaccioni; Comenencia (35’ st Stivanello), Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov; Cerri (23’ st Anghelè), Guerra (35’ st Salifou). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Bonetti. All. Brambilla.(3-5-2): Perucchini; Marenco (32’ st Cioffi), Cella, Pellizzari; Clemente, Basso, Gatto (23’ st Vogiatzis), Paolucci (40’ st Energe), Agyemang (40’ st Martina); Spagnoli, Giampaolo (23’ st Moretti). A disp. Vitali, Testagrossa, D’Eramo, Radicchio, Barnabà. All. Colavitto. Arbitro: Marotta di Sapri. Reti: 22’ Giampaolo, 38’ Cerri, 5’ st Spagnoli, 12’ st Sekulov, 30’ st Guerra. Note - Ammoniti: Marenco, Gatto, Moretti, Guerra, Paolucci, Salifou; spettatori: 349 compresi 65 anconetani, incasso 1175 euro; ...