Alle “11 lune” c’è già la prima regina | Emma

(Di domenica 4 febbraio 2024) Peccioli (Pisa), 4 febbraio 2024 – L’estate di Peccioli si arricchisce con la voce di: attesa la settimana prossima al 74esimo festival di Sanremo, dove sarà in gara con il brano "Apnea", la cantante leccese ha annunciato il suo ritorno sul palcoscenico con un tour che, farà tappa al festival 11il 5 luglio. Nei mesi scorsiè stata protagonista dell’inedita esperienza live "Sounvenir in Da Club", che a cavallo tra novembre e dicembre l’ha vista esibirsi, spesso con più date nella stessa città, sui palchi dei club di tutta la Penisola. Un modo diverso per promuovere un disco entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI e certificato subito oro sulla scia del successo dei singoli "Mezzo mondo" (certificato platino) e "Iniziamo dalla fine": attualmente invece è in radio il nuovo brano "Amore cane" ...