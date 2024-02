Alice Porta presenta a Casa Sanremo “Con il cuore tra le righe” | il libro dedicato a Michele Merlo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 4 febbraio 2024)– Conto alla rovescia per lazione deldi“Con iltra le”,, che si terrà sabato 10 febbraio alle ore 12.15 presso il Salotto Letterario diWriters. Durante l’evento, sarà possibile saperne di più sull’opera, incontrare l’autrice e partecipare a una sessione di domande e risposte.è nata a Trento nel 1997. Concilia negli anni studio, lavoro e passione per la scrittura. Ad oggi studentessa di Economia e Management presso l’Università di Trento. Ama le parole, come i numeri. È spesso alla ricerca di verità, di dettagli e di sensazioni troppo sentite e poco ...