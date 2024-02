Alexander Bublik | l’uomo delle rimonte | primo uomo a firmare l’en-plein | record storico per l’ATP

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha realizzato una livello ATP. Il tennista kazako è diventato ilgiocatore di sempre a vincere un torneo del circuito maggiore rimontando in tutte le partite dopo aver perso ilset. Un’impresa vera e propria che infatti non vanta precedenti nella storia del massimo livello per giocatori professionisti. Il 26enne, testa di serie numero 2 nel 250 di Montpellier, ha regolato il canadese Denis Shapovalov agli ottavi, il connazionaleShevchenko ai quarti, il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale e il croato Borna Coric nell’atto conclusivo. Tra l’altro aveva annullato tre match-point a Shapovalov all’esordio sul cemento francese. Il nuovo numero 23 del ranking ATP ha deciso di partecipare all’evento in terra transalpina, piuttosto che ...

