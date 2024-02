(Di domenica 4 febbraio 2024)è pronta per accompagnare gli spettatori durante tutta la settimana della kermesse canora con pagelle, voti, sondaggi, commenti e la sua imperdibile canzone, nata proprio per questa occasione speciale. Per ascoltare la sua hit inedita basterà chiedere “, canta la canzone di” e...

Per i legali del primo uomo fermato con l'accusa di omicidio in concorso, Corum Petrov, 24 anni , è solo questione di ore: i responsabili ... (ilmessaggero)

Kate Middleton è ricoverata dal 16 gennaio alla London Clinic per un intervento all’addome non meglio specificato. La degenza in ospedale sarà ... (dilei)

Aurora Ramazzotti ha mostrato nelle sue storie un siparietto molto divertente con Alexa, l'assistente vocale di Amazon che questa mattina ha festeggiato il 40esimo anniversario di ...Il Festival di Sanremo è sempre più vicino e quest’anno sarà possibile commentare la kermesse canora anche con Alexa che per l’occasione ottiene nuove funzioni ...ospiti e conduttori e “Alexa, chi vincerà Sanremo” per conoscere il suo pronostico. Inoltre, quest’anno Alexa scende in campo con la sua nuovissima hit a tema Sanremo 2024: per ascoltarla, a partire ...