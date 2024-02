Al via i lavori per la realizzazione di una nuova rete fognaria

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono partiti da qualche giorno iper ladi unanei Castelli di Faetano e Montegiardino lugo Strada Belmonte. Iinteresseranno in una prima fase la rotatoria di Strada Belmonte e Strada del Fiume, proseguiranno lungo la stessa Strada Belmonte e Strada Scalbati fino a Piazza della Pace a Montegiardino. "Durante ladi scavo e di posa delle tubazioni – spiegano dall’Azienda autonoma di Stato per i Servizi pubblici – sarà prevista la circolazione a senso unico alternato semaforizzato in quella zona, garantendo comunque la circolazione a tutte le categorie di mezzi". Iin corso garantiranno "una più corretta gestione delle acque reflue prodotte dall’abitato di Montegiardino e delle ...

Un nuovo importante tassello nella mitigazione del rischio idrogeologico si unisce all’intervento in corso per la realizzazione della stazione di ... (lanazione)

ABC Fognature accelera i lavori per riaprire la strada all’incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all’incrocio di via Bixio, nel quartiere ... (2anews)

TREVISO - Aumenta di anno in anno il numero di bar e locali in città , soprattutto in centro storico. Una crescita magari non sempre uniforme, ma costante. L’ultimo dato registrato ...Via libera dal Comune di Concordia Sagittaria, invece, al parco fotovoltaico tra le località di Levada e Teson: lavori tra primavera e estate di quest’anno. Una parte del terreno ricade anche nel ...Sono iniziati i lavori per la nuova rete fognaria nei Castelli di Faetano e Montegiardino. La circolazione sarà a senso unico alternato e i lavori dureranno sette mesi.