Aka7even | ecco chi è la fidanzata Francesca Galluccio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024): la, sorella di Miriam, legata ad un altro ex di Amici, LDA: la coppia ha reso nota la relazione lo scorso anno., laOggi l’artista ritornerà nel talent show di Canale 5 nelle vesti di ospite, dove presenterà il nuovo singolo Non Dimenticare pubblicato il 12 gennaio. Ladi, è originaria di Napoli e ha intrapreso gli studi in un settore che ama moltissimo: la moda, conseguendo la laura in Design per la moda presso l’Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli” lo scorso 3 febbraio. Si dedica anche ai social con la sorella Miriam insieme alla quale condivide un profilo su Tik Tok,Twins, mentre su Intagram ha un seguito di oltre ...