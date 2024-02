Ai pistoiesi piace correre in auto Ecco la classifica delle sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) PISTOIA Superamento del limite di velocità per un massimo di 10km/h al quale aggiungere quello fino a 40km/h, il mancato rispetto dello stop di fronte ad un varco di zona traffico limitato per i veicoli nonrizzati, la circolazione nelle corsie riservate a mezzi speciali ed il divieto di sosta. Secondo l’ultimo aggiornamento consultabile per leal codice della strada rilevate dal Comune di Pistoia attraverso l’attività della Polizia Municipale fino al 10 novembre scorso, è questa la top-5infrazioni più diffuse per glimobilisti della nostra città. Complessivamente, in dieci mesi e spiccioli del 2023, sono stati emessi 76.197 verbali ed i dati che emergono tracciano davvero una fotografia precisa di quelle che sono le abitudini, stavolta in senso negativo, deiquando ...