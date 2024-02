Ai domiciliari continua a spacciare e andare allo stadio | arrestato

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella tarda serata del giorno 2 febbraio, personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di un 56enne pluripregiudicato avellinese. L’uomo, già sottoposto al regime degli arrestiper l’espiazione di misura restrittiva a suo carico, è stato raggiunto da altroprovvedimento di custodia in carcere per reati riconducibili alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, furto, evasione, minacce ed inosservanza del divieto di accesso a manifestazioni sportive. Il predetto è stato condotto in Questura e a conclusione delle incombenze di rito, associato presso la casa Circondariale “Antimo Graziano” di Avellino, dove dovrà scontare la pena detentiva residua di anni 5 e mesi 7 di reclusione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ilaria Salis, ex militante anarchica e maestra di Brianza, ha trascorso quasi un anno in una cella del carcere di Budapest, tra condizioni igieniche precarie. I suoi legali hanno richiesto per tre vol ...L'avvocato di Ilaria Salis, Eugenio Losco, lunedì 5 febbraio sarà a Roma per l'incontro con i ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Giustizia Carlo Nordio assieme a Roberto Salis, il padre dell ...E' l'opinione del suo legale, Gyorgy Magyar, avvocato in terra ungherese della 39enne italiana, da 11 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di lesioni aggravate, per aver aggredito alcuni neo ...