Aggredisce la moglie | 30enne arrestato a Napoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa aggredito lacon una bottiglia di vetro; all’arrivo della Polizia ha iniziato ad inveire contro gli agenti, poi è stato bloccato e. Per l’uomo, undello Sri Lanka, le accuse sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad eseguire gli arresti, ai Quartieri Spagnoli, sono stati gli agenti del Commissariato Dante, allertati dalla sala operativa. I poliziotti, giunti all’esterno dell’abitazione, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal marito con una bottiglia di vetro, come già avvenuto in precedenti occasioni, e che successivamente l’uomo si era barricato nella loro abitazione. Gli agenti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato ilin stato di ...

