AEW | “Sentiremo” Adam Copeland la settimana prossima

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sin dal suo approdo alla corte di Tony Khan, il fu Edge ha ingaggiato una dura rivalità con il suo storico tag team partner Christian Cage. Il loro feud ha come oggetto del contendere il titolo TNT, passato da una vita all’altra già diverse volte nel corso degli scorsi due mesi. Cage, che da solo ha faticato ad avere la meglio sull’ex amico, ha usufruito dell’aiuto di Killswitch per aver ragione di lui, riuscendo a riconquistare il titolo TNT durante Worlds End, PPV della AEW tenuto il 30 Dicembre 2023, dopo aver perso lo stesso titolo nella stessa notte qualche minuto prima. I’m coming! Edge, dalla sconfitta patita il penultimo giorno dell’anno, ha iniziato una lenta risalita, battendo diversi atleti in sfide lanciate secondo il criterio della “Open challenge”. Dopo aver battuto nella sua ultima impresa Minoru Suzuki,ha “rassicurato” Cage dicendo ...