Addio a Vittorio Emanuele di Savoia | una vita controversa tra esilio | amore e guai giudiziari

(Di domenica 4 febbraio 2024) All'età di quasi 87 anni, (li avrebbe compiuto il 12 febbraio)disi è spento a Ginevra. Era il figlio di Umberto II, il “re di maggio”, ultimo sovrano d'Italia, e della regina Maria José. La sua, lunga e complessa, ha attraversato quasi un secolo di storia, segnato dall', il sogno del ritorno,, contraddizioni e mondanità. In questo articolo, esploreremo i momenti salienti delladi una figurache ha lasciato il segno nella storia italiana. L'annuncio ufficiale"Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, sua altezza reale, duca die Principe di Napoli, si è serenamente spento in Ginevra," ...

