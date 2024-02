Addio a Kurt Hamrin | l uccellino di Fiorentina e Milan aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 4 febbraio 2024) E’ morto nella notte, all’età di 89, lo svedese, ex attaccante e poi allenatore . Nato in Svezia il 19 novembre 1934,è sbarcato nel calcio italiano nel 1956-57 vestendo la maglia della Juventus, per poi approdare al Padova; successivamente ha giocato con laper nove. In 289 gare con la maglia gigliata ha realizzato 151 reti, restando per moltiil...