Addio a Kurt Hamrin | ecco il ricordo del Milan sui social | FOTO

Stava aspettando in stazione le classi di scuola, per raccontare come sempre a ragazze e ragazzi cosa fosse avvenuto quel tragico 2 agosto 1980. Quando Cinzia Venturoli, docente di storia e studiosa d ...Si può riverniciare anche un addio. Con la scaltrezza del più agile saltafila, De Laurentiis si è inserito nella conferenza del suo allenatore. Ne valeva la pena. Ha fermato dissenso e stupore sul ...Il calcio è in lutto: a 89 anni si è spento Kurt Hamrin, formidabile attaccante svedese degli anni Cinquanta e Sessanta che ha vestito tra le altre le maglie di Fiorentina, Milan, Juventus e Napoli.