Addio a Carnicelli | tifoso doc del Pisa Dovevamo partire per Cosenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Grave lutto nel mondo dello sportno. Ieri infatti, in seguito a complicazioni cardiache, si è spento all’età di 82 anni, Claudio, membro di spicco del Centro di CoordinamentoClubs. Sempre al seguito dei colori nerazzurri con la moglie Liana Bandini, presidente del club, la sua scomparsa ha addolorato tutto l’ambienteno. Una vita lavorativa da bancario,, da tempo in pensione, da decenni non si era mai perso una partita del, seguendolo tanto in casa quanto in trasferta. Grande dolore da parte della moglie Liana Bandini: "Claudio era la persona più cara che ho avuto nella vita. Siamo sempre stati insieme, sposati da oltre 50 anni. Eravamo amici oltre ad essere compagni - dichiara con la voce rotta dal ...