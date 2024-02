Accoltellata dalla compagna durante una lite | grave una 52enne

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tre coltellate alla schiena. Fendenti inferti contro una donnasuaal culmine di unanella casa dove convivono alla Giustiniana, a Roma Nord.mente ferita laè stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.È passata da poco l'1:00...