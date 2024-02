Accadde oggi | 4 febbraio | Humberto Tozzi ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 febbraio 2024) 4edricorrenze È entrato nella storia della Lazio per aver vinto il primo titolo del club biancoceleste, ovvero la Coppa Italia del 1958. Quattro stagioni nella Capitale. Si è spento presto, a quarantasei anni. Il 41934 nasceva. Ene avrebbe compiuti ottanta Gennaidy Evryuzhikhin, che con l’Unione Sovietica affrontò l’Italia a Napoli nella semifinale europea del 1968. Quella volta gli azzurri furono fortunati… Non andò invece bene vent’anni dopo in Germania, con la nazionale di Vicini sconfitta nella semifinale continentale dall’U: la rete del definitivo 0-2 la realizzò Oleg Protasov, nato il 41964. Compiesettant’anni Maurizo Restelli, 186 ...