Abbiamo provato ReelShort | la nuova app che punta sui minifilm da 90 secondi Ma non ci è piaciuta

(Di domenica 4 febbraio 2024) E se il vero competitor di TikTok non fosse Instagram, ma Netflix? Per la piattaforma cinese, infatti, la definizione di «social network» appare sempre di più superata. Quella che era nata come l’app dei balletti ormai è un contenitore multiforme e variegato, in grado di rispondere a una molteplicità di bisogni: offre consigli di cucina o di lettura, pubblica canzoni virali ma ancora precluse alle più famose app di streaming musicale, e per i più giovani ricopre il ruolo di un vero e proprio motore di ricerca. Ma soprattutto, intrattiene. Sono frequenti i casi in cui un film viene condiviso a spezzoni, e gli utenti sono in grado di guardare un’intera pellicola spillolata in clip da 90. Un formato che ben si adatta al drastico taglio della soglia dell’attenzione, motivato da gli input costanti e sempre più veloci a cui sono sottoposti gli utenti. E c’è chi ha ...