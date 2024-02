A1 donne | a Faenza gara sempre in controllo per le ragazze allenate da Vincent Secondo posto confermato La V nera con Dojkic ritrova più sicurezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)54 VIRTUS BOLOGNA 76 E-WORK: Dixon 8, Tagliamento 19, Cvijanovic 12, Dixon 8, Brossmann 2, Franceschelli 4, Peresson 3, Spinelli 4, Edokpaigbe, Barnabè ne, Gori ne, Grande ne. All. Seletti. SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 7,15, Zandalasini 9, Rupert 17, Cox 7; Peters 4, Barberis 6, Orsili 4, Consolini 7, Del Pero; Andrè ne. All.. Arbitri: Moretti, Ferrara, Tommasi. Note: parziali 19-22, 33-43, 45-58.(Ravenna) Bel successo per la Virtus che passa nel derby in casa die si conferma, in coabitazione con Schio, al. Prova di carattere della formazione di Pierreche dopo un quarto di equilibrio prende in mano la sfida. Già nella seconda frazione Cecilia Zandalasini e ...