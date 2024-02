A settembre partirà la sperimentazione nella scuola voluta dal ministro Valditara per superare lo squilibrio tra domanda e offerta di lavoro | negli istituti tecnici e professionali si arriverà al diploma in 4 anni Poi ci sarà un biennio di specializzazione in un Its e a seguire | si spera | dritti in azienda Funzionerà? L' abbiamo chiesto a chi ha aderito E a chi non ci crede

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tirocini all’estero, più alternanza, didattica innovativa, spazio alle lingue straniere e, soprattutto,a 18. Tanta pratica per unavicina al mondo reale, non rinchiusa tra quattro mura. Amanda Ferrario, dirigente dell’Istituto tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio (Va), è entusiasta della novità delladei 4che, «perché punta sull’internazionalizzazione, sui laboratori e dà maggiore importanza ai PCTO, l’ex alternanza. Non si può continuare a misurare lasul 5,6 per cento degli studenti che frequentano il liceo classico». ...