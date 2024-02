A che ora Musetti-Marterer | ATP Marsiglia | programma | calendario | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lorenzotornerà in campo al torneo ATP 250 di. Dopo l’eliminazione subita al secondo turno agli Australian Open, il tennista italiano si rimetterà in gioco sul cemento indoor della località francese. Il toscano sarà testa di serie numero 6 della kermesse in terra transalpina e al primo turno affronterà il tedesco Maximilian. Appuntamento per lunedì 5 febbraio, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00 e non inizierà prima delle ore 16.00 Lorenzopartirà con i favori del pronostico, ma il numero 26 del mondo non dovrà comunque sottovalutare il 28enne tedesco, attuale numero 92 del ranking ATP che ha preso il posto del rinunciatario ungherese Maroszan. Il 21enne insegue la qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerebbe il vincente della sfida tra il ...