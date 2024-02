9 consigli per risparmiare energia con gli elettrodomestici della cucina

Sabato 3 Febbraio ore 14:30 a Ponte Buriano si è tenuto un incontro in presenza di Renato Viscovo in rappresentanza del Comune di Arezzo, Simon Pietro Palazzo i ...Dopo l'attacco in Iraq e Siria contro i gruppi affiliati all'Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato insieme con il Regno Unito un raid su 36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen come risposta ai ...Nota del Partto Democratico: "Ci sono i presupposti per lavorare insieme". Pd e 5 Stelle: si contnua a lavorare per le elezioni regionali ...