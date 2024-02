60 milioni a disposizione per il Napoli | gli azzurri li incasserebbero in un caso

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un incasso monstre, di cui ilpotrà usufruirne solo in un: sarà determinante il posizionamento finale in classifica Sin dall’inizio della stagione l’obiettivo dichiarato delè la qualificazione alla Champions League. Per ora le cose non stanno andando per il verso giusto, ma l’obiettivo stagionale è ancora alla portata. Nonostante il cambio in panchina, con Mazzarri subentrato a Garcia, e le tante difficoltà avute durante la prima parte di stagione, glidistano solo quattro punti dall’Atalanta quarta. La concorrenza però è molto agguerrita. In soli quattro punti ci sono sette squadre (Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina,e Torino). Si prospetta una lotta Champions infuocata. Lotta Champions dal sapore particolare anche perché dall’anno prossimo andrà in scena ...