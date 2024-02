4 febbraio | vent’anni fa la nascita di Facebook | ha rivoluzionato il concetto di ‘amicizia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 42024 - Il 42004 uno studente di Harvard, Mark Zuckerberg, insieme ad un gruppo di amici lancia una rete sociale dedicata al mondo universitario. Si chiama Thee da lì a poco si allargherà ad altre università americane per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo. Aprendo così la strada alla valanga dei social media e ad una rivoluzione nella società, neldi privacy, amicizia, informazione, politica, lavoro, con ladi nuove professioni all'insegna dei like. A distanza di vent'anni, nonostante scossoni e scandali, la migrazione dei più giovani che lo percepiscono come il social dei 'boomer', resta la piattaforma più longeva e più grande dal punto di vista numerico: secondo i dati dell'ultima trimestrale, resi noti ...