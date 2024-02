21enne aggredita fuori dalla discoteca a Milano | chi è stato fermato

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unaè statada una: è successo la scorsa notte in zona Ripamonti. L'uomo, dapprima uno sconosciuto, èpoi identificato: si tratta di un marocchino di 44 anni. Prima avrebbe attaccato e rapinato la ragazza, poi sarebbe scappato facendo perdere le sue tracce. A incastrarlo il dispositivo di localizzazone gps installato sul telefono della. Questo ha permesso alle forze dell'ordine di raggiungerlo e arrestarlo. L'aggressione è avvenuta mentre la ragazza, dopo aver trascorso la serata in un locale, stava rientrando a casa., lo sconosciuto l'avrebbee trascinata a terra. Poi le avrebbe rubato il telefono, molestandola in ...

Tornava da un sabato sera in discoteca con le amiche, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto: una 21enne è stata trascinata a terra con violenza, derubata del… Leggi ...Doveva essere una serata di festa e divertimento con le amiche, quasi tutte coetanee. Invece per una giovane ragazza tedesca, il sabato notte si è trasformato in un incubo. La 21enne è una studentessa ...Ennesima aggressione sessuale a Milano, dove una 21enne è stata spintonata per terra e poi pesantemente molestata da un marocchino di 44 anni ...