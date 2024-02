13enne violentata a Catania | don Patriciello | “Noi adulti abbiamo sbagliato | abbiamo deciso di non educare”

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Quello che è avvenuto a Caivano, e ora a, è la punta di un iceberg. Ci sono al Sud, ma anche al Nord, tante aree in cui sono ammassate povertà sociali che alimentano le povertà educative alla base di queste violenze. Noi facciamo finta di non vedere, di credere che sia un'emergenza limitata solo a pochi e sporadici quartieri. Così ci mettiamo la coscienza a posto". L'articolo .

“Alla base di tutto c’è l’amara constatazione che i giovani sono sempre più violenti e che si comportano con le donne come se fossero degli oggetti. ... (orizzontescuola)

«Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare...». Con queste parole la 13enne violentata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania ha tentato di ...12.30 13enne a branco: "Non mi fate del male" "Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare". Con que- ste parole la 13enne violentata nei bagni pubblici della Villa Bellini di Ca ...Ha identificato i due minorenni autori dello stupro, la ragazza di 13 anni violentata martedì scorso nei bagni pubblici ...anche la testimonianza del fidanzato della 13enne, obbligato ad assistere ...