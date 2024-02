? LIVE! Atalanta-Lazio 3-1 | De Ketelaere fa il tris al 76? | Immobile accorcia su rigore

(Di domenica 4 febbraio 2024)3-1 Marcatori: 16? Pasalic, 43? rig., 76? De, 84? rig.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (64? Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (79? Toloi); Miranchuk (64? Scamacca), De(79? Muriel). A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Zappacosta, Bakker, Mendicino, El Bilal. All. Gasperini(4-3-3): Provedel; Lazzari (46? Pellegrini), Gila (46? Casale), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (69? Vecino); Isaksen (64? Pedro), Castellanos (64?), Felipe Anderson. A disp. Sepe, Mandas, Hysaj, Kamenovic, Kamada, Sanà Fernandes. All. Sarri Arbitro: Guida Ammoniti: Pasalic (9?), Felipe Anderson (45?), Rovella (48?), Ederson (78?) per gioco falloso, Gasperini ...

