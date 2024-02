? LIVE! Atalanta-Lazio 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 4 febbraio 2024)0-0 Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Toloi, Bonfanti, Zappacosta, Hateboer, Bakker, Mendicino, Muriel, El Bilal, Scamacca. All. Gasperini(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp. Sepe, Mandas, Casale, Pellegrini, Hysaj, Kamenovic, Vecino, Kamada, Pedro, Immobile, Sanà Fernandes. All. Sarri Arbitro: Guida Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l'Atalanta: "Abbiamo usato il metodo della coerenza che ci diceva di n ...Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Lazio di Sarri in tempo reale La Lazio è di scena sul campo dell’Atalanta a Bergamo in una gara valida per la ...77' - Roma di nuovo pericoloso con Pilgrim. Attenta Peyraud-Magnin che si tuffa con i tempi giusti. 7' - Occasione pericolosa per la Roma con Haavi che punta in velocità Lenzini, la palla arriva a ...