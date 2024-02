Zielinski | spuntano altri retroscena

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024)sarà un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Lo certifica anche la pec dell’Inter inviata alla società di De Laurentiis in mattinata. Ricordiamo che il polacco sarebbe stato corteggiato in estate anche dall’Al – Ahli. La società azzurra avrebbe favorito il passaggio di Piotr alla società araba. Sarebbe stato l’unico modo per non perderlo a zero. Probabilmente già all’epoca le trattative con Marotta, ds interista, erano già in atto. Sono giochi di mercato, per carità, e a nulla poi valgono i post al miele su Instagram della moglie del calciatore. Anche i giuramenti di amore eterno dello stesso polacco valgono il tempo che trovano. E’ il calcio, se vogliamo aggiungerci l’aggettivo moderno, liberi di farlo. I sentimentalismi valgono zero o giù di lì., idi Schira Di ...