Zielinski fuori rosa, l’ex Mora contro il Napoli: “Follia pura” (Di sabato 3 febbraio 2024) Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura bellissima di Zielinski al Napoli, da protagonista dello scudetto ad escluso in Champions. Un matrimonio lungo, iniziato nell’ormai lontano 2016 quello tra Piotr Zielinski ed il Napoli. Un rapporto di lunga durata, che ha portato in dote una Coppa Italia, ma soprattutto, lo scudetto della scorsa stagione, di cui il polacco è stato un assoluto protagonista. Successivamente, il rifiuto all’Arabia Saudita, un’azione inusuale, che sembrava il preludio di un rinnovo a vita, stranamente mai arrivato, con ogni probabilità per scelta del Napoli, che solamente a distanza di mesi avrebbe proposto secondo varie fonti una proposta di prolungamento al centrocampista. Zielinski out dalla Champions: duro attacco dell’ex ... Leggi tutta la notizia su spazionapoli (Di sabato 3 febbraio 2024) Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura bellissima dial, da protagonista dello scudetto ad escluso in Champions. Un matrimonio lungo, iniziato nell’ormai lontano 2016 quello tra Piotred il. Un rapporto di lunga durata, che ha portato in dote una Coppa Italia, ma soprattutto, lo scudetto della scorsa stagione, di cui il polacco è stato un assoluto protagonista. Successivamente, il rifiuto all’Arabia Saudita, un’azione inusuale, che sembrava il preludio di un rinnovo a vita, stranamente mai arrivato, con ogni probabilità per scelta del, che solamente a distanza di mesi avrebbe proposto secondo varie fonti una proposta di prolungamento al centrocampista.out dalla Champions: duro attacco del...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione “Tifo Azzurro”: “Kvaratskhelia La società ci pensa a rinnovarlo a certe cifre, specialmente ...

Non ci meravigliamo del fatto che Zielinski vada via a zero, anche perché ci sono stati altri casi in questi anni. Metterlo fuori rosa è una punizione” ...

L’ex capitano del Napoli Peppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Tifo Azzurro” ...