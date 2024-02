Zia Caterina | i tifosi della Fiorentina le dedicano uno striscione a Lecce | “Forza Zia Cate!”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Firenze, 3 febbraio 2024 – Tutti per Zia, anche i. A Firenze sono in tanti a seguire con apprensione il ricovero in ospedale diBellandi, per tutti Ziadel Taxi Milano 25. La tassista più amata di Firenze, ricoverata da diversi giorni all’ospedale Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli per una polmonite interstiziale complicata da Covid, sta aggiornando tutti sulle sue condizioni tramite le proprie pagine social. E ieri sera a, come detto, anche iviola si sono schierati al suo fianco. “Zia” recitava lo, firmato 1926. Un modo per mandare un abbraccio virtuale a Zia, che ha dedicato la propria ...