(Di sabato 3 febbraio 2024) A quasi due anni dallo scoppio della guerra, Volodymyrpiù in difficoltà. Eletto come simbolo della resistenza ucraina di fronte all’invasione delle truppe di Vladimir Putin, il presidente sta attraversando la fase più difficile della sua vita politica. Il sostegno internazionale zoppica, con l’Occidentepiù stanco di questo conflitto che mina la stabilità internazionale e l’economia. Ma non. Il fallimento della controffensiva –negato – ha intaccato la popolarità dell’ex comico, entrato in conflitto con i vertici militari. In particolare, con Valery, il capo delle forze armate individuato come capro espiatorio. Ma il suo licenziamento rischia di costare carissimo a, considerando la popolarità del cinquantenne: i ...