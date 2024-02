Zaniolo potrebbe tornare in Italia la prossima estate

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nicolòha voglia diine il prossimo annodavvero riuscire nel suo intento. L’ex romanista, infatti, non sta trovando tanto spazio in Inghilterra. Di proprietà del Gatalasaray e attualemente in prestito all’Aston Villa,, secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, sarebbe nel mirino del Milan, che ci punterebbe forte per L'articolo

Dopo l’esperienza estera valuterebbe positivamente il ritorno in Italia per essere ancora protagonista sia in Serie A che con la Nazionale di Spalletti.Mercato Milan, torna di moda il nome di Zaniolo Ecco cosa c’è di vero. L’ex Roma ha voglia di tornare a giocare in Italia Nicolo Zaniolo non è mai veramente uscito dai radar del mercato Milan. Obiet ...Nicolo Zaniolo ambito da Napoli e Milan. L'esterno della Nazionale, oggi all'Aston Villa (in prestito dal Galatsaray), sarebbe desideroso di rientrare in Italia e calcare nuovamente i campi della Seri ...