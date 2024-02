Yemen | la guerra proxy che preoccupa l’Europa e l’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dalle origini dellain, alla crisi dei nostri giorni nel mar Rosso provocata dai ribelli Houthi. Ne hanno parlato alla Sioi Mario Boffo già ambasciatore italiano ine in Arabia Saudita, Ivan Caruso consigliere militare della Sioi, Cesare D’Amico vicepresidente di Confitarma e Maria Assunta Accili ambasciatrice e membro del consiglio direttivo della Sioi. La discussione è stata moderata da Flavia Giacobbe direttrice delle riviste Formiche e Airpress. Da nove anni inè in corso unacivile, che ha provocato un disastro umanitario e una crisi profonda di uno Stato – che per la verità era debole già prima del conflitto. Gli attori in campo Ancora non è stata trovata una soluzione politico-diplomatica a quella che era nata come unacivile, ma che oggi ...