Xavi | a rischio esonero | match contro il Napoli fondamentale

Un problema di gol? Sì, ma non soltanto. Dietro il pareggio subito in rimonta sul campo del Valencia, che rischia di far precipitare... (calciomercato)

La riforma delle coppe permetterà alle due nazioni migliori di guadagnare un posto in Champions e le italiane sperano di ripetere il cammino dello scorso anno ...La Repubblica si è soffermata sulla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona, valida per gli ottavi di finale: "Xavi e i guai del Barça: passa da lui il futuro dell’Italia in Europa. I catala ...La Repubblica: 'Xavi e i guai del Barça: passa da lui il futuro dell’Italia in Europa' 'Xavi e i guai del Barça: passa da lui il futuro dell’Italia in Europa' scrive La Repubblica. catalani vivono un ...